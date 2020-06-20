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65 milyonluk gerçek ortaya çıktı! Max Kruse ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de son dakika Max Kruse haberi... Alman yıldız, sürpriz bir şekilde ayrılmaya karar verirken, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tek taraflı sözleşmesinin feshettiğini aktarmıştı. Sarı lacivertliler konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmişti. Öte yandan Kruse için kulübün varını yoğunu verdiğini ancak yaranamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
20 Haziran 2020 Cumartesi 09:27
Güncelleme: 20.06.2020 10:27
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Yarattığı krizlere rağmen kendisine tolerans gösterilen Max Kruse'ye Fenerbahçe cephesinden tepki büyük.
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AYRILIĞIN YANKILARI SÜRÜYOR Bu sezon birçok sorunla boğuşan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesi tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor.
'Alman' denilince akla gelen disiplin, güvenilirlik ve çalışkanlığı Kruse'de göremediklerini belirten Fenerbahçeli yetkililer, yarattığı krizlere ve gösterilen toleranslara rağmen Alman futbolcunun tavrına "Yönetimimiz Kruse'den yüksek randıman alabilmek için elinden gelen her fedakârlığı yaptı ancak ondan hiçbir karşılık göremedik" diye tepki gösterdiler.
"65 MİLYON TL DEĞERİNDE EV!" Hürriyet'in haberine göre, kulübün kendisi için kiraladığı, İstanbul'un en lüks konutlarından biri olan, değeri 65 milyon TL seviyesinde bulunan boğaz manzaralı Zorlu Center'da yaşayan Max Kruse'nin buna rağmen hep memnuniyetsiz olduğunun altı çizildi.
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden şu değerlendirme yapıldı: "Biz daha ne yapalım. Burada iş dönüp dolaşıp oyuncunun niyetine, isteğine kalıyor."