Bursasporlu Ozan İpek'in yeni takımı şaşırttı!

Spor Toto Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan Bursaspor'da kadroda yer alan Ozan İpek'in yeni takımı şaşırttı. 2009-2015 yılları arasında yeşil beyazlı formayı terleten yıldız futbolcu, takımına 17 gol 23 asistlik performansla katkı sağlamıştı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 14:50
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Bursaspor'da 2010 yılında şampiyonluk yaşayan Ozan İpek'in yeni takımı şaşırttı.
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2009-2015 yılları arasında Bursaspor'da 148 maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu sürpriz bir imzaya attı.
Bursaspor'a 17 gol, 23 asistlik katkı sağladı.
Ozan Bursaspor'dan sonra ise sırasıyla Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Adana Demirspor, 4 Erzincanspor, Kemerspor 2003 ve Yeni Amasyaspor'da forma giydi.
MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELMİŞTİ
Ozan, Millî takıma 2010'da çağrılmılştı. Millî takımda ilk formasını 3 Mart 2010 tarihinde oynanan ve 2-0 kazanılan Honduras maçında giymişti.