Yönetim şaştı kaldı! Beşiktaş icralık oldu

Beşiktaş'ta işler son günlerde pek yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlı yönetim biriken borçlara az da olsa çözüm olabilmesi için 'Bırakmam Seni Beşiktaş'ım' sloganıyla yardım kampanyası başlatmış ve kulübün borcunu azaltabilmek için dört koldan girişimlerini hızlandırmıştı. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu kez, hiç beklemedikleri bir borç ile karşı karşıya... İşte detaylar.
20 Haziran 2020 Cumartesi 12:15
Güncelleme: 20.06.2020 12:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tüm dünya üzerinde A'dan Z'ye her sektörü olumsuz şekilde etkileyen corona virüsünün etkileri spor dünyasında da oldukça yakından hissedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok dev organizasyon ertelenirken, Süper Lig'de verilen 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta belirli tedbirler kapsamında tekrar başlamıştı.
Süper Lig'in dev kulüpleri de yaşanan bu durumdan özellikle maddi anlamda oldukça yakından etkilenirken, bazı kulüpler oyuncu maaşlarında indirim yapma yoluna gitmiş ve indirim teklifleri götürülmüştü.
Yaşanan bu pandemiden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Beşiktaş da ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçiyor.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda bu durumun etkilerini en aza indirebilmek için 'Bırakmam Seni Beşiktaş'ım' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatıldığını ve tüm taraftarların kampanyaya katılımını beklediğini duyurmuştu.