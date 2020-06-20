Yönetim şaştı kaldı! Beşiktaş icralık oldu

Beşiktaş'ta işler son günlerde pek yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlı yönetim biriken borçlara az da olsa çözüm olabilmesi için 'Bırakmam Seni Beşiktaş'ım' sloganıyla yardım kampanyası başlatmış ve kulübün borcunu azaltabilmek için dört koldan girişimlerini hızlandırmıştı. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu kez, hiç beklemedikleri bir borç ile karşı karşıya... İşte detaylar.