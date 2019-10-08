Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kamerunlu golcü futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpten 500 bin euro daha fazla para isteyince transfer gerçekleşmemişti. Porto'da kalıp Beşiktaş'a dönmediği için pişmanlığını her fırsatta dile getiren Aboubakar İstanbul'a geldi. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş nedeni...
8 Ekim 2019 Salı 14:01
Güncelleme: 08.10.2019 14:01
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımla yaşadığı maaş anlaşmazlığının ardından Porto'da kaldığına pişman olmuştu.
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Daha önce Fransız basınına yansıyan haberlerde, sakatlığı atlatması 8 ay süren ve yazın Beşiktaş fırsatını kaçıran Kamerunlu santrfor, "Eğer Beşiktaş'a gitseydim bugün daha mutlu bir insan olabilirdim. Orası benim için gerçek bir yuva olabilirdi ama bazen hatalı kararlar verebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Kamerunlu futbolcu Porto'dan aldığı iznin ardından soluğu İstanbul'da aldı. İşte Aboubakar2la ilgili son gelişmeler...
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak sakatlık problemi nedeniyle transferinden vazgeçilen Aboubakar hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Aboubakar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti.