Vincent Aboubakar İstanbul'a geldi! Beşiktaş...

Daha önce Fransız basınına yansıyan haberlerde, sakatlığı atlatması 8 ay süren ve yazın Beşiktaş fırsatını kaçıran Kamerunlu santrfor, "Eğer Beşiktaş'a gitseydim bugün daha mutlu bir insan olabilirdim. Orası benim için gerçek bir yuva olabilirdi ama bazen hatalı kararlar verebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.