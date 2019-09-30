Ve Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması!
Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı. Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Adı siyah beyazlılar ile anılan Sergen Yalçın'dan da bir son dakika açıklaması var...
30 Eylül 2019 Pazartesi 11:21
Güncelleme: 30.09.2019 11:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Siyah beyazlılar çöküş dönemine girdi... Beşiktaş'ta her zamanki hedef gibi şampiyonluktu. Ancak Beşiktaş, ilk 6 haftada gerçek anlamda fiyaskoya imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'a 4-1 kaybeden siyah beyazlılar, 1975-76'daki gibi tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Üstelik takım düşme hattında...
Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açan Beşiktaş, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda her geçen gün daha da eriyor.
Kara Kartal, 2. haftada Göztepe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet dışında 3 puan yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş'ta futbolcular tarihe geçti.
Taraftarlardan da kulübe ve teknik heyete ciddi tepkiler var...