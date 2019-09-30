Ve Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması!

Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı. Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Adı siyah beyazlılar ile anılan Sergen Yalçın'dan da bir son dakika açıklaması var...