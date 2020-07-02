Turgay Demir: Doğru kabloyu kesmek!

Fotomaç Gazetesi köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'taki son durumu değerlendirdi ve önemli bir köşe yazısı kaleme aldı. İşte o yazı...
2 Temmuz 2020 Perşembe 09:32
Güncelleme: 02.07.2020 09:32
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Beşiktaş, imkanlarıyla hedefleri arasındaki dar alana sıkışmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi bu sıkıntıyı ne kadar hissediyorsa, teknik patron Sergen Yalçın da aynı derecede hissediyor… Çünkü son tahlilde faturayı ödeyecek olan bu iki isimdir...
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İki görüş var... Birincisi yönetim katına ait… Diyorlar ki, asla pahalı transfer yapmayalım tamamen gençlere odaklanıp yolumuza öyle devam edelim… İkinci görüş Sergen hocaya ait…
O da diyor ki, sadece gençlerle ya da ağırlıklı olarak gençlerden kurulu bir kadroyla şampiyonluk mücadelesi yapamayız...
İlk görüşü savunanlar Sergen hocanın bir yıllık sözleşme yaptığını unutuyorlar sanırım! Başarı için önünde sadece bir sezon olan teknik adamdan "Proje takımı yapmasını" beklemek hayalciliktir…
Dahası teknik direktörü zorda bırakmaktır… Yönetim katındaki görüşü bir proje haline getirmek mümkün… O zaman alırsınız Sergen hocayı karşınıza, üç artı iki yıllık sözleşmeyi koyarsınız önüne ve dersiniz ki; proje takımı kuruyoruz!