Turgay Demir: Doğru kabloyu kesmek!

Beşiktaş, imkanlarıyla hedefleri arasındaki dar alana sıkışmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi bu sıkıntıyı ne kadar hissediyorsa, teknik patron Sergen Yalçın da aynı derecede hissediyor… Çünkü son tahlilde faturayı ödeyecek olan bu iki isimdir...