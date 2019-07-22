Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok isim ile temas halinde iken gündeme son olarak Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus girmişti. Jesus'tan Beşiktaş iddialarına ilginç bir cevap geldi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:32
Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti


Beşiktaş'a transfer şoku...

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Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Siyah beyazlılar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Özellikle Hırvat stoper Vida'nın yanına bir isim bakan siyah-beyazlılarda ilk hedef Vitor Hugo'ydu.

Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Brezilyalı savunma oyuncusu ülkesinin takımlarından Palmeiras'la anlaşmasından sonra Beşiktaş farklı adaylara yönelmişti.

Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Siyah-beyazlılarda bu bölgeye Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus'u transfer edeceği iddiaları gündeme gelmişti.

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