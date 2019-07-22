Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok isim ile temas halinde iken gündeme son olarak Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus girmişti. Jesus'tan Beşiktaş iddialarına ilginç bir cevap geldi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





