Transferde şok! Beşiktaş'la dalga geçti

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar birçok isim ile temas halinde iken gündeme son olarak Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus girmişti. Jesus'tan Beşiktaş iddialarına ilginç bir cevap geldi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:32
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Beşiktaş'a transfer şoku...
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Siyah beyazlılar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle Hırvat stoper Vida'nın yanına bir isim bakan siyah-beyazlılarda ilk hedef Vitor Hugo'ydu.
Brezilyalı savunma oyuncusu ülkesinin takımlarından Palmeiras'la anlaşmasından sonra Beşiktaş farklı adaylara yönelmişti.
Siyah-beyazlılarda bu bölgeye Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus'u transfer edeceği iddiaları gündeme gelmişti.