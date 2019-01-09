Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan'ın yerine yönetim dünyaca ünlü orta sahayı getirecek.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:07:36
Güncelleme: 11:10:29
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni transferler, gidecek oyunculara bağlı" demişti. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Tolgay'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.
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Milliyet'in haberine göre; Tolgay'la Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor fakat siyah beyazlı ekip şu ana kadar gelen teklifleri beğenmedi.
İtalya'da transfer görüşmelerini sürdüren Fikret Orman'a sürpriz bir isim önerildi.
Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Portekizli yıldız Joao Mario, Fikret Orman'a önerildi.
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması durumunda 25 yaşındaki oyuncuyu alacak.