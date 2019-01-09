Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Tolgay Arslan'ın yerine Joao Mario gelecek!

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan'ın yerine yönetim dünyaca ünlü orta sahayı getirecek.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:07:36 Güncelleme: 11:10:29
Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni transferler, gidecek oyunculara bağlı" demişti. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Tolgay'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

Milliyet'in haberine göre; Tolgay'la Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor fakat siyah beyazlı ekip şu ana kadar gelen teklifleri beğenmedi.

Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

İtalya'da transfer görüşmelerini sürdüren Fikret Orman'a sürpriz bir isim önerildi.

Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Portekizli yıldız Joao Mario, Fikret Orman'a önerildi.

Tolgay Arslanın yerine Joao Mario gelecek!

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması durumunda 25 yaşındaki oyuncuyu alacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN