Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Tolgay'ın transferi için Avrupa'dan bir takımla görüşmeler devam ederken yerine dünya yıldızı o ismi getirmek için çalışmalar başladı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:53:37 Güncelleme: 17:14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





