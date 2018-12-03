Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Tolgay'ın transferi için Avrupa'dan bir takımla görüşmeler devam ederken yerine dünya yıldızı o ismi getirmek için çalışmalar başladı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:53:37 Güncelleme: 17:14:25
Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Tolgay Arslan için Avrupa'dan bir takımla görüşmeler devam ediyor.

Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Radyospor programcısı Özgür Sancar'ın Spor Kazanı programında aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın yerine Olympiakos'ta mutlu günler geçirmeyen Yaya Toure'yi transfer etmek istiyor.

Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Gelen bilgilere göre, Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, performansından memnun olmadığı Yaya Toure'nin takımdan gönderilmesini istedi.

Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir.

Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!

Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra, West Ham United ve Milan da takip ediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN