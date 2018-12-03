Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Tolgay Arslan yerine dünya yıldızı geliyor!
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Tolgay'ın transferi için Avrupa'dan bir takımla görüşmeler devam ederken yerine dünya yıldızı o ismi getirmek için çalışmalar başladı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:53:37
Güncelleme: 17:14:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor. Tolgay Arslan için Avrupa'dan bir takımla görüşmeler devam ediyor.
Radyospor programcısı Özgür Sancar'ın Spor Kazanı programında aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın yerine Olympiakos'ta mutlu günler geçirmeyen Yaya Toure'yi transfer etmek istiyor.
Gelen bilgilere göre, Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins, performansından memnun olmadığı Yaya Toure'nin takımdan gönderilmesini istedi.
Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir.
Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra, West Ham United ve Milan da takip ediyor.