Taraftar ayağa kalkacak! Beşiktaş'tan 2 nokta transfer!
Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Beşiktaş, seri galibiyetlerle zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Pazar günü zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmıştı. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Kartal 2 nokta atışı transferle taraftarı ayağa kaldıracak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
21 Aralık 2019 Cumartesi 07:29
Güncelleme: 21.12.2019 07:29
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Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak F.Bahçe derbisinde olsa da, siyah-beyazlı yönetim de takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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Buna göre somut adımları atmaya başlayan Kartal, 2 transferi birden bitirerek taraftarı ayağa kaldıracak.
Siyah- beyazlılarda gündemin ilk sırasındaki ismin, Botafogo Kulübü'nde forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Paulo olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz haftadan bu yana yapılan görüşmelerde önemli ölçüde ilerleme sağlanırken, Brezilya ekibinin perşembe günü yapılan son toplantıda Joao Paulo'nun gitmesine izin verdiği belirtildi.
ÜÇ FARKLI MEVKiDEOYNAYABiLiYOR BeşiktaşTeknik Direktörü Abdullah Avcı, Joao Paulo'nun üzerinde özellikle duruyor. Avcı, Joao Paulo'nun istikrarlı ve mücadeleci futbolu nedeniyle Beşiktaş'a oldukça yarar sağlayabileceğini düşünüyor.