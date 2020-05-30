Haberler Galeri Sürpriz iddia! Beşiktaşlı yıldız Serie A devinin radarında

Sürpriz iddia! Beşiktaşlı yıldız Serie A devinin radarında

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelirinin düşmesinden dolayı mali anlamda büyük zarara uğrayan siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş aşan isimlerden kurtulmayı hedefliyor. Bunlardan birinin de Domagoj Vida olduğu iddia edilirken, konu ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Buna göre Serie A devi, siyah beyazlı takımın yıldızını transfer radarına aldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:48 Güncelleme: 30.05.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





