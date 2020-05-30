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Sürpriz iddia! Beşiktaşlı yıldız Serie A devinin radarında
Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelirinin düşmesinden dolayı mali anlamda büyük zarara uğrayan siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş aşan isimlerden kurtulmayı hedefliyor. Bunlardan birinin de Domagoj Vida olduğu iddia edilirken, konu ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Buna göre Serie A devi, siyah beyazlı takımın yıldızını transfer radarına aldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:48
Güncelleme: 30.05.2020 11:57
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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan Kara Kartal, yüksek maaş alan isimlerle yola devam etmeme kararı almıştı.
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Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde projesini oluşturan Kara Kartal'da Domagoj Vida ile ilgili son söz söylenmişti.
Buna göre Vida'ya da feda deneceği belirtilirken, teklifin kabul görmemesi halinde satışa onay verileceği ifade edilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İtalyan basınından Domagoj Vida ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Passioneinter.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili verdiği bilgilerde Inter'ın, Vida'yı listesine aldığı belirtildi.