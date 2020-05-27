Süper Lig devine Nani'den teklif! "Gomes'i kaçırmayın"
Corona virüsünün ekonomik açıdan olumsuz etkilediği Beşiktaş, uygun maliyetli oyuncu arayışlarına yönelirken, siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Luis Nani, Manchester United'da oynayan yeğeni Angel Gomes'i Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48
Güncelleme: 27.05.2020 06:48
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Siyah-beyazlılar, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaz transfer döneminde düşük maliyetli, bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'den sürpriz bir öneri geldi.
Portekizli yıldız, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i teklif etti.
Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen oyuncuyu Chelsea ve Barcelona'nın da takip ettiği ifade edilirken, 19 yaşındaki orta saha için son karar Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak.