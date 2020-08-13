Beşiktaş'tan sürpriz Lemina hamlesi! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Beşiktaş'tan sürpriz Lemina hamlesi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için harekete geçiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

13 Ağustos 2020 Perşembe 08:36
Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

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Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek.

Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak.

Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Galatasaray'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi.

Süper Lig devinden sürpriz Lemina hamlesi!

Lemina'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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