Beşiktaş'tan sürpriz Lemina hamlesi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina için harekete geçiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
13 Ağustos 2020 Perşembe 08:36
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.
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Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak.
Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.
Galatasaray'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi.
Lemina'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.