Spor yazarları Sarpsborg - Beşiktaş maçını yazdı

İkinci yarıda Beşiktaş tüm bunları yaptı. İlk iki golde üzen Karius da mutlak bir golü kurtararak maçın gidişatını değiştiren isimlerden biri oldu.

Kuzey takımları bizim takımlara hiç yaramaz nedense.. Beşiktaş sonunda bu totemi de bozdu galiba. Hem de ne bozmak.

Altı dakikada attığı iki golle farka gideriz diye düşünen Sarsborg ikinci yarıda dört dakikada yerle bir oldu. Uzun sözün kısası Beşiktaş şimdi en iddialı iki takımından biri durumunda...

Yürekten kutluyorum.