Spor yazarları Sarpsborg - Beşiktaş maçını yazdı
Turgay Demir: Arora!
Sahaya çıktık, halı üzeri buz! Bizim çocuklar düşer miyiz, kayar mıyız derken iki gol yediler... Bildiğin şok şok şok durumu.
Özellikle de Karius açısından...
Sarpsborg doğal olarak kendi memleketinin havasına, suyuna alışık, zeminin avantajını da iyi kullanıyor.
Beşiktaş ne yapacak, nasıl edecek derken devre 2-0 bitti...
İkinci yarıda sahada gezinen Larin çıkıp Wagner öne geçti, Necip, Caner, Adriano, Adem de ayağa oynamaya başladılar.. Manzara değişince Lens de, bizim halı saha ligi dediğimiz Hollanda'dan geldiğini hatırladı...
Bir oynadı, pir oynadı. Kuzey ışıkları gibi parladı maşallah...
Önce ayak içini raket gibi kullanıp çataldaki örümcek ağlarını aldı, ardından Vagner'e "al da bi zahmet atıver" dedi...
Oldu mu sana 2-2... Hadi bi gayret daha... Maç gitti gidiyor derken yine Lens parladı, harika bir aşırtma vuruş...
Daha doğrusu altın vuruş... Rakip kim olursa olsun 2-0'dan geri dönmek hiç kolay değil. Özellikle de bu zeminde, halı üzerinde...
Çok sıkı olmalı, iyi koşmalı, ayağa oynamalı, atak sonlandırmayı başarmalı ve gerektiğinde de geri dönebilmelisiniz.
İkinci yarıda Beşiktaş tüm bunları yaptı. İlk iki golde üzen Karius da mutlak bir golü kurtararak maçın gidişatını değiştiren isimlerden biri oldu.
Kuzey takımları bizim takımlara hiç yaramaz nedense.. Beşiktaş sonunda bu totemi de bozdu galiba. Hem de ne bozmak.
Altı dakikada attığı iki golle farka gideriz diye düşünen Sarsborg ikinci yarıda dört dakikada yerle bir oldu. Uzun sözün kısası Beşiktaş şimdi en iddialı iki takımından biri durumunda...
Yürekten kutluyorum.
Fatih Doğan: Zemin sentetik zafer gerçek I Sabah
Birisi Beşiktaş'ın bir Avrupa maçında ilk 12 dakika içinde 2 gol yiyeceğini 2 de net pozisyon vereceğini söylese sanırım söyleyen kişiye tepki gösterilirdi. Dondurucu bir soğuk var, hava yağışlı, zemin sentetik ve kaygan... Sarpsborg, 1'de Raşit Muhammed'le öne geçti. 6'da ise Heintz, uzaklardan öne çıkan Karius'u avladı ve Beşiktaş kabul edelim ki adeta buz kesti... 8. dakikada Raşit Muhammed karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atsa maç geri dönüşü olmaz bir yola girebilirdi.