Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hakemin çok büyük bir hatası vardı, 86'da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Tabii ki bahane değil, haa gol olsa ne olurdu? Skoru 3-2 olurdu, o da başka bir olay. Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da.