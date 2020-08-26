Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o çarpıcı yorumlar...

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:02 Güncelleme: 26.08.2020 08:02
Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - SORUMSUZLUK

Dün akşamki skor, Beşiktaş teknik heyetinin fiyaskosudur! Başında da Sergen olduğuna göre, ondan hesap sorulur. Lens sağ bek, Necip orta sahada! Olmayacak duaya, Amin gibi bir şey!

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Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarı başlıyor; önce Oğuzhan, sonra Dorukhan sahadalar. Allah Allah... Ya kardeşim, sen önce iyilerle başla, sakatlanırlarsa sonra dönersin ikinci kademeye. Adamların sol tarafında iki tane genç çocuk, Beşiktaş'ın sağ defansına maden gibi çalıştılar ve altını da buldular!

Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"ESAS BEŞİKTAŞ, ÇAKMA BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ"

Çok kimse bilmez. PAOK, İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu bir takım. Dikkat ettiniz mi bilmem, amblemlerinde Kartal var. Zaten renkleri de siyah-beyaz, yani Beşiktaş kökenliler. İstanbul'dan giden Rumların, Atina'da yerleşen takımı da AEK'dır. Yani dün gece esas Beşiktaş, çakma Beşiktaş'a yenildi!

Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hakemin çok büyük bir hatası vardı, 86'da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Tabii ki bahane değil, haa gol olsa ne olurdu? Skoru 3-2 olurdu, o da başka bir olay. Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da.

Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"SEN GELMEZSEN BEŞİKTAŞ ORTADA KALMAZDI"

Bir kulüp başkanı devamlı ağlamaz. O zaman gelmeseydin. Sen gelmezsen de Beşiktaş ortada kalmazdı. Nasıl olsa Beşiktaş yönetimlerinde gelenler, gidenlerden hesap sormuyorlar. Belki de zamanında aynı kaba yaptılar, onu bilemem.

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