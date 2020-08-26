Spor yazarları PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o çarpıcı yorumlar...
"ESAS BEŞİKTAŞ, ÇAKMA BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ"
Çok kimse bilmez. PAOK, İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu bir takım. Dikkat ettiniz mi bilmem, amblemlerinde Kartal var. Zaten renkleri de siyah-beyaz, yani Beşiktaş kökenliler. İstanbul'dan giden Rumların, Atina'da yerleşen takımı da AEK'dır. Yani dün gece esas Beşiktaş, çakma Beşiktaş'a yenildi!
Hakemin çok büyük bir hatası vardı, 86'da Beşiktaş lehine net bir penaltıyı vermedi. Tabii ki bahane değil, haa gol olsa ne olurdu? Skoru 3-2 olurdu, o da başka bir olay. Beşiktaş Başkanı devamlı paradan bahsediyor. devamlı ezik pozisyonda beyanatlar veriyor; bu yanlış. Bu, Beşiktaş taraftarını da kötü etkiliyor, futbolcuyu da.