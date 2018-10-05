Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 kaybeden Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.
    5 Ekim 2018 Cuma, 09:16:26 Güncelleme: 09:23:26
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!
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    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Ertem Şener: Takoz Recep
    Beşiktaş'sın sen. Beraberliğe niye oynuyorsun ki?
    Senin ölün bile Malmö'ye top göstermeden 5 atması lazım.
    Büyük takım "idare edeyim" dercesine maça çıkar mı? Nasıl bir vizyonsuzluk bu?
    Quaresma'sız Beşiktaş, savunmada idare eder ama hücumda vasatın ötesine geçemez.
    Babel olmadığı zamanlarda oyun hep onu çağırıyor. Ama Şenol hoca dün geç kaldı hem Babel'de hem Quaresma'da! Neden, niçin? Babel olmasa siyah-beyazlılar süper ligde ilk 3'e giremez!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!
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    • 16
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Lens rüyada gibi sahada. Rüya da değil, komada sanki!
    Vagner Love'ın ayağına taş bağlamışlar sanki. Her gol pozisyonunu ağır çekimle izler gibiydik.
    UEFA listesine adı yazılmayan, tenezzül edilmeyen Atiba, acil klonlanmalı. Yoksa siyah beyazlılar gelecek haftalarda, aylarda, yıllarda acile kalkar.

    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!
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    • 16
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Gerçek sorun şuydu;
    Ruhunu ortaya koyarak oynardı.
    "Elini taşın altına koymak" deyimini hepimiz biliriz. O elini, ayağını değil, tüm gövdesini taşın altına koyardı. Yorulmazdı. Küsmezdi.
    Kazandığında herkesten çok sevinir, kaybettiğinde kahrolurdu.
    Kendisini öyle kaptırmıştı ki Malmö maçında yıllarca unutulmayacak bir gol atmıştı.
    Kendi kalesine olmuştu ama o gole benzer bir golü bugün Zlatan, Ronaldo, Messi, Neymar'dan henüz göremedik. Dün gece Recep'i aradı gözlerim. Çetince bir mücadele izlemek istedim.
    Beşiktaş'ta bir şey eksikti; Takoz Recep ! Necip gibi değil Takoz gibi Takoz.
    Ayrıca bu yenilgi biraz da orta sahadaki inanılmaz yanlış oyuncu tercihi ve geç kaldığı değişiklikleri sebebiyle Şenol Güneş hocama yazar.

    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!
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    • 16
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Turgay Demir: Ayıp!
    Önce Gökhan Töre'yle başlamak gerek. Yedek kalınca somurtan kardeşim işte sana fırsat çık oyna!
    Peki oynadın mı!? Evet oynadın ama çifte telli...
    Ayıp!
    Malmö sıradan bir İskandinav takımı, çok koşuyorlar, oyun disiplinin den kopmadan ısırarak oynuyorlar.
    Stoper Nielsen, önlibero Christiansen, ve Bachirou, orta sahadaki Traustason ve Rieks kendi çaplarında etkili oyuncular.

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    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!
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    • 16
    Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

    Normal bir Beşiktaş bu takıma top göstermeden üç-dört gol atar ve maçı rahat kazanırdı.
    Ancak bunu yapmak için en az rakip kadar koşmak gerekiyor ve Kartal dün bunu yapamadı.
    Malmö tatlı sert oynadı ve Beşiktaş'ta Necip dışında buna ayak uyduran yoktu.

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