Spor yazarları Malmö-Beşiktaş maçını yazdı!

Gerçek sorun şuydu;

Ruhunu ortaya koyarak oynardı.

"Elini taşın altına koymak" deyimini hepimiz biliriz. O elini, ayağını değil, tüm gövdesini taşın altına koyardı. Yorulmazdı. Küsmezdi.

Kazandığında herkesten çok sevinir, kaybettiğinde kahrolurdu.

Kendisini öyle kaptırmıştı ki Malmö maçında yıllarca unutulmayacak bir gol atmıştı.

Kendi kalesine olmuştu ama o gole benzer bir golü bugün Zlatan, Ronaldo, Messi, Neymar'dan henüz göremedik. Dün gece Recep'i aradı gözlerim. Çetince bir mücadele izlemek istedim.

Beşiktaş'ta bir şey eksikti; Takoz Recep ! Necip gibi değil Takoz gibi Takoz.

Ayrıca bu yenilgi biraz da orta sahadaki inanılmaz yanlış oyuncu tercihi ve geç kaldığı değişiklikleri sebebiyle Şenol Güneş hocama yazar.