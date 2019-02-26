Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı
Erman Toroğlu: Hak yerini buldu
O kadar çok yazacak şey var ki, ancak bir kısmını yazabiliriz. Biz kestirmeden gidelim. İlk yarı rezalet, çok kötü, iğrenç bir Fenerbahçe. Hangi açıdan? Kötü oynayabilirsin ama böyle mücadele etmeye hakkın yok. Hele ki senin durumun malum. Beşiktaş, bu devrede ne yapılacak, onu yapıyor. Bu kadar rahat bir 3-0'ı uzun yıllar hiçbir şekilde görmemiştir Beşiktaşlılar.
Peki aynı Fenerbahçe'ye ikinci yarıda ne oldu da bu tarz oynadı? İki değişiklik! Demek ki Ersun Yanal'ın aynaya bakması lazımmış. Halen daha bu kadar maçtan sonra futbolcularını tanıyamamışsan, rakibe göre de bir kadro çıkartamamışsan, bu senin ilk yarıda çıkarttığın kadronun ne kadar rezalet olduğunu gösteriyor.
İki dokunuş, sarı-lacivertlilerin şeklini değiştirdi. O Fenerbahçe gitti, başka Fenerbahçe geldi. İkinci yarıdaki Fenerbahçe köküne kadar doğru. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama mükemmel mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, hiçbir ikili mücadeleden kaçmadılar, pozisyonların sonuna kadar adeta savaştılar. Bu da şunu gösteriyor; Fenerbahçe fizik olarak ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe değil. Nitekim Zenit maçında da bunu gördük.