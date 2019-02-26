Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı! Fenerbahçe ise ikinci yarı unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve derbi bu skorla sona erdi. Spor yazarları tarihe geçen derbiyi köşelerinde değerlendirdi...
26 Şubat 2019 Salı 08:34 Güncelleme: 26.02.2019 09:31
Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Erman Toroğlu: Hak yerini buldu

O kadar çok yazacak şey var ki, ancak bir kısmını yazabiliriz. Biz kestirmeden gidelim. İlk yarı rezalet, çok kötü, iğrenç bir Fenerbahçe. Hangi açıdan? Kötü oynayabilirsin ama böyle mücadele etmeye hakkın yok. Hele ki senin durumun malum. Beşiktaş, bu devrede ne yapılacak, onu yapıyor. Bu kadar rahat bir 3-0'ı uzun yıllar hiçbir şekilde görmemiştir Beşiktaşlılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Sahada vazifesini yapmayan yok, sarı-lacivertlilerde ise vazifesini yapan yok. Önemli bir şey var. O da ne mi? Gökhan Gönül 1 gol attırıyor, penaltıdan; 1 de gol atıyor. Ne yapıyor? Adam gibi hareket ediyor. Sevinmiyor eski kulübüne karşı, saygılı!.. Aklıma Tolgay Arslan geliyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Biri siyah, biri beyaz. Yediğin tabağa tükürmeyeceksin! Fenerbahçe'nin Zenit maçını izledik. Orada ışık vermişlerdi. Rövanştan evvel şu yorumu yapmıştım: "Bu Fenerbahçe birine patlayacak ama kime?" Evet, Fenerbahçe ilk yarıda patladı ama kendine; yani bombayı elinde patlattı.

Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

Peki aynı Fenerbahçe'ye ikinci yarıda ne oldu da bu tarz oynadı? İki değişiklik! Demek ki Ersun Yanal'ın aynaya bakması lazımmış. Halen daha bu kadar maçtan sonra futbolcularını tanıyamamışsan, rakibe göre de bir kadro çıkartamamışsan, bu senin ilk yarıda çıkarttığın kadronun ne kadar rezalet olduğunu gösteriyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yazdı

İki dokunuş, sarı-lacivertlilerin şeklini değiştirdi. O Fenerbahçe gitti, başka Fenerbahçe geldi. İkinci yarıdaki Fenerbahçe köküne kadar doğru. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama mükemmel mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, hiçbir ikili mücadeleden kaçmadılar, pozisyonların sonuna kadar adeta savaştılar. Bu da şunu gösteriyor; Fenerbahçe fizik olarak ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe değil. Nitekim Zenit maçında da bunu gördük.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN