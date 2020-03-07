Spor yazarları Beşiktaş-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25. haftasının açılışı Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla yapıldı. Siyah-beyazlı takım sahasında konuk ettiği başkent temsilcisini 2-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu karşılaşmayı değerlendirdiler. Bazı oyuncular ise sert eleştirilere maruz kaldı. İşte o çarpıcı analizler...