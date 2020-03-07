Spor yazarları Beşiktaş-Ankaragücü maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 25. haftasının açılışı Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla yapıldı. Siyah-beyazlı takım sahasında konuk ettiği başkent temsilcisini 2-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu karşılaşmayı değerlendirdiler. Bazı oyuncular ise sert eleştirilere maruz kaldı. İşte o çarpıcı analizler...
SİNAN VARDAR - ÖZLEMİŞİZ
Beşiktaş her geçen hafta üstüne koyarak performansını yükseltiyor. Bu keyifli hücum futbolunu taraftarlar da çok sevdi; tribünler dolup taşıyor, şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başlandı. Bu futbol lezzetinde en büyük pay tabi ki; Sergen Yalçın'da. Genç teknik adam; Şenol Güneş gibi adam kazanmakta çok usta. Örnek mi; Elneny, Tyler Boyd, Lens...
"HEP SERGEN YALÇIN DİYORUZ AMA..."
Takım 60'dan sonra yorulunca orta sahayı güçlendirirken Ljajic'le topun Beşiktaş'ta kalmasını sağladı. Ljajic de harika bir golle futbola dönüşünün müjdesini verdi. Unutmadan hep Sergen Yalçın diyoruz ama bu başarıda yardımcı antrenörler; Murat Şahin ve Çağdaş Atan'ı da alkışlamadan geçmeyelim.
"GALATASARAY'I YENERSE ŞAMPİYONLAR LİGİ GELEBİLİR"
Beşiktaş takım olarak dün disiplinden kopmadan oynarken Atiba bitmez tükenmez enerjisiyle sahanın her yerindeydi. N'Koudou'nun 70 metre attığı deparda rakip oyunculara 2-3 saniye içinde 40 metre fark atması gol kadar güzeldi. Doğrusu böylesine bir Beşiktaş'ı izlemeyi özlemişiz. Beşiktaş emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kara Kartal gelecek hafta Galatasaray'ı yenerse en azından Şampiyonlar Ligi gelebilir. Ankaragücü iyi bir takım. bulundukları yeri hak etmiyorlar. Ahmet Reşit Akçay'ı tebrik ederim.