Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarının kapanışında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. Siyah beyazlılarda 3 asist 1 gol atan Atiba Vodafone Park'ta resital yaptı. İlk yarıda 2 kırmızı kart gören Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı. Başkent ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Atiba'nın yıldızlaştığı karşılaşma sonrası Kanadalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı. İşte o yorumlar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 00:47
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Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk yarının son haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi.
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Vodafone Park'ta oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.
Gençlerbirliği 23. dakikada FlodyAyite'nin golüyle öne geçti.
Beşiktaş'ın sayılarını 49. dakikada Domagoj Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1'de Atiba kaydetti.
Beşiktaş'ın 3 golünde de asistiAtibaHutchinson yaptı. Kanadalı futbolcu maçı 1 gol 3 asistle tamamladı.