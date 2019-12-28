Sosyal medyada Atiba çılgınlığı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarının kapanışında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. Siyah beyazlılarda 3 asist 1 gol atan Atiba Vodafone Park'ta resital yaptı. İlk yarıda 2 kırmızı kart gören Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı. Başkent ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Atiba'nın yıldızlaştığı karşılaşma sonrası Kanadalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı. İşte o yorumlar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 00:47
Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk yarının son haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi.

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Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Vodafone Park'ta oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Gençlerbirliği 23. dakikada Flody Ayite'nin golüyle öne geçti.

Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş'ın sayılarını 49. dakikada Domagoj Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1'de Atiba kaydetti.

Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş'ın 3 golünde de asisti Atiba Hutchinson yaptı. Kanadalı futbolcu maçı 1 gol 3 asistle tamamladı.

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