Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!

Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarının kapanışında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. Siyah beyazlılarda 3 asist 1 gol atan Atiba Vodafone Park'ta resital yaptı. İlk yarıda 2 kırmızı kart gören Gençlerbirliği maçı 9 kişi tamamladı. Başkent ekibinin tek sayısı Ayite'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Atiba'nın yıldızlaştığı karşılaşma sonrası Kanadalı futbolcu ile ilgili sosyal medyada bir çok yorum yapıldı. İşte o yorumlar...

28 Aralık 2019 Cumartesi 00:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





