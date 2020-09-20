GaleriBeşiktaşSon dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı uçuracak kanat! Transferi duyurdular
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı uçuracak kanat! Transferi duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezona Trabzonspor deplasmanında galibiyet ile başlayan Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal, daha önce de gündeme gelen Arjantinli yıldız için devreye girdi ve teklifini sundu. İşte o isim ve son gelişmeler...
20 Eylül 2020 Pazar 11:26, Güncelleme 20.09.2020 11:27
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ı uçuracak kanat! Transferi duyurdular