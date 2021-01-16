Galeri Beşiktaş Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü 2021'in ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu zorlu derbide kimin kazanacağı merak ediliyor. Maçla ilgili önemli analizlerde bulunan usta yorumcu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1 gün kala çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tüm ifadeler...

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Pazar günü oynanacak olan 2021'in ilk derbisi Beşiktaş - Galatasaray maçına 1 gün kala usta yorumlardan da önemli analizler gelmeye devam ediyor. Bu zorlu mücadelede kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Sabah Gazetesi Spor yazarı ve usta yorumcu Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1 gün kala Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

SORU: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarınki derbide ölümüne oynayacaklarını ifade etti. Derbi yorumunuz nedir? Kim şanslı? Maçın sonucu takımlar üzerinde psikolojik çöküntüye neden olur mu?

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Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

"GALATASARAY DOLMABAHÇE'DE KAYBETMEZ"

Galatasaray, rakibin stadyumu yenilendikten sonra Beşiktaş'ı hiç yenemedi. Ama Galatasaray'ın son dönemlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor'u evinde yendiğini düşünürsek, bu kısır döngüden çıktığını görüyoruz. Ancak hem Beşiktaş hem de Galatasaray son haftalarda futbol anlamında iyi oynamıyor. Kaybeden derin bir krize girmez. Çünkü lig uzun bir maraton. Galatasaray son iki şampiyonluğunda Trabzon'a, Beşiktaş ve Başakşehir'e deplasmanda kaybetmiş, evinde üç rövanşı da kazanmıştı. Fatih Terim derbi maçlara da zihinsel olarak futbolcularını iyi hazırlıyor, taktiksel olarak da dersini iyi çalışıyor. Bence Galatasaray, Dolmabahçe'de kaybetmez. Berabere kalabilir.

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

SORU: Derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasına rağmen tartışma var. Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz, derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi" açıklamasını yaptı. Bu sözlere sizin yorumunuz nedir?

Son dakika haberi: Usta isimden Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

"KAYNAR OLSAYDI, ÇEBİ 4 ÖYLE KONUŞMAZDI"

Erol Kaynar yöneticilik yaparken mükemmel bir kariyere sahipti. Şimdi bilgi ve birikimlerini doğru söylemleriyle iletişim sorumlusu olarak hayata geçiriyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yanlış bilgilendirme sonucu Sayın Başkan Çebi, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hatalı bir yorumda bulunmuştu. Eğer o gün görevde Kaynar olsaydı, Çebi bu açıklamayı yapmazdı. Cüneyt Çakır bugün Avrupa'nın en iyi ikinci hakemi gösteriliyorsa, derbide de mükemmel bir maç yönetecektir. Çünkü oyuncular, Çakır'a davranış olarak daha saygılı hareket ediyorlar. Özellikle yabancı oyuncular Çakır'ın dünyada bir marka olduğunu biliyorlar.

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