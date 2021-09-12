Galeri Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi'nin performansı olay oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi'nin performansı olay oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibini 3-0'lık skorla devirdi. Kara Kartal'da Batshuayi'nin performansı ise alkış topladı. 2 gole imzasını atan yıldız futbolcu sosyal medyada da gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi'nin performansı olay oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Yeni Malatya maçına damga vurdu. Maçın henüz 7. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından klas bir gol atan Belçikalı futbolcu, ikinci yarının başında da skoru 3-0'a taşıdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

52'de kaleci Abdulsamed'in vuruş uzaklaştırmak için vurduğu top, baskı yapan Batshuayi'nin arkasına çarparak ağlara gitti. Böylece yıldız futbolcu, 3. maçında iki gol birden kaydetti

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Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

"Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu performansı ile sosyal medyada da gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

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