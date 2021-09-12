Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi’nin performansı olay oldu

"Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.