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Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi'nin performansı olay oldu
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibini 3-0'lık skorla devirdi. Kara Kartal'da Batshuayi'nin performansı ise alkış topladı. 2 gole imzasını atan yıldız futbolcu sosyal medyada da gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 12.09.2021 14:01 , Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 14:04
Son dakika Beşiktaş haberi: Batshuayi'nin performansı olay oldu