Galeri Beşiktaş Sergen Yalçın'ı iki kez atmıştı! Beşiktaş maçına o isim atandı

Sergen Yalçın'ı iki kez atmıştı! Beşiktaş maçına o isim atandı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçına atanan hakem dikkat çekti. Beşiktaş'ın, Başkent'teki zorlu maçını yönetecek olan hakem, geçtiğimiz yıllarda Sergen Yalçın'ı Konya ve Malatya'nın başındayken iki kez tribüne göndermişti. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'ı iki kez atmıştı! Beşiktaş maçına o isim atandı

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