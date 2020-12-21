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Sergen Yalçın'ı iki kez atmıştı! Beşiktaş maçına o isim atandı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçına atanan hakem dikkat çekti. Beşiktaş'ın, Başkent'teki zorlu maçını yönetecek olan hakem, geçtiğimiz yıllarda Sergen Yalçın'ı Konya ve Malatya'nın başındayken iki kez tribüne göndermişti. İşte detaylar...
21 Aralık 2020 Pazartesi 15:53, Güncelleme 21.12.2020 15:59
Sergen Yalçın'ı iki kez atmıştı! Beşiktaş maçına o isim atandı