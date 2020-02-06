Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.