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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Sergen Yalçın'ın, imza atmak için kulübe geldiği gün yaşanan gelişmeler ortaya çıkarken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında avukat diyaloğu dikkat çekti.
6 Şubat 2020 Perşembe 06:36
Güncelleme: 06.02.2020 06:36
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Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.
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Kara Kartal'ın Yalçın'ı takımın başına getirdiğigün yaşanan gelişmeleryeni ortayaçıktı. İmza için kulübetek başına gelenSergen Yalçın, BaşkanÇebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ
Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.
YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR
Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.
SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ
Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.