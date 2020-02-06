Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var? - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Sergen Yalçın'ın, imza atmak için kulübe geldiği gün yaşanan gelişmeler ortaya çıkarken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında avukat diyaloğu dikkat çekti.
6 Şubat 2020 Perşembe 06:36 Güncelleme: 06.02.2020 06:36
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.

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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

Kara Kartal'ın Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ

Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?

SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ

Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
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