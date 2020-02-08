Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...
Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah beyazlıların başına geçmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, "yuvam" dediği Beşiktaş'ta taraftarı önünde ilk kez maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın için özel olarak hazırlanırken, Gaziantep FK karşılaşmasında siyah beyazlı teknik direktöre büyük bir sürpriz yapmayı planlıyorlar...
8 Şubat 2020 Cumartesi 10:59
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak.
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Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başladı.
Kara Kartal, dış sahadaki mücadeleyi 2-1 kazanıp ligdeki kötü gidişe yeni hocasıyla birlikte 'dur' dedi.
Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 21 bini aşkın taraftar töreni izlemişti.
Sezon başından beri, lig başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye Kupası'nda alınan istikrarsız sonuçlar sebebiyle Beşiktaş taraftarları da tepkisini gösterdi.