Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah beyazlıların başına geçmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, "yuvam" dediği Beşiktaş'ta taraftarı önünde ilk kez maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın için özel olarak hazırlanırken, Gaziantep FK karşılaşmasında siyah beyazlı teknik direktöre büyük bir sürpriz yapmayı planlıyorlar...
8 Şubat 2020 Cumartesi 10:59
Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak.

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Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başladı.

Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Kara Kartal, dış sahadaki mücadeleyi 2-1 kazanıp ligdeki kötü gidişe yeni hocasıyla birlikte 'dur' dedi.

Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 21 bini aşkın taraftar töreni izlemişti.

Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Sezon başından beri, lig başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye Kupası'nda alınan istikrarsız sonuçlar sebebiyle Beşiktaş taraftarları da tepkisini gösterdi.

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