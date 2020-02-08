Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah beyazlıların başına geçmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, "yuvam" dediği Beşiktaş'ta taraftarı önünde ilk kez maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın için özel olarak hazırlanırken, Gaziantep FK karşılaşmasında siyah beyazlı teknik direktöre büyük bir sürpriz yapmayı planlıyorlar...

8 Şubat 2020 Cumartesi 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





