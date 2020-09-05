Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce satılmasına karar verilen yıldız futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın fikir değiştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

5 Eylül 2020 Cumartesi 08:43
Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna golcü katmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Kulübün geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Cyle Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.

Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Normal planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı.

Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Milliyet'te yer alan habere göre gelişimi nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak.

Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Satılmıyor

Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin'in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak.

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