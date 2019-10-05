Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Beşiktaş'ta sıcak saatler... Fikret Orman'ın başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından hareketli dakikaların yaşandığı siyah beyazlı kulüpte yeni başkanın kim olacağı konuşulurken ikinci başkan Serdal Adalı'nın öne çıkıyordu. Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı olmaya en yakın isim. Ek olarak kulübün başına gelmesi durumunda Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıracak. Serdal Adalı'nın Avcı sonrası takımın başına getireceği isim de basına sızdı. İşte Beşiktaş'taki son dakika haberleri...

5 Ekim 2019 Cumartesi 11:06 Güncelleme: 05.10.2019 11:13
Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli.

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Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkalamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Fikret Orman'ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...

Yıldırım Demirören'in de destek vereceği Adalı'nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor...

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