Şenol Güneşten son uyarı!

Deneyimli teknik adamın, "Zeminin bozuk olması performansımızı olumsuz etkiliyor. Lask Linz maçında bunu net şekilde gördük. Akhisar en az geçen sezonki kadar güçlü bir ekip. Süper Kupa maçında bunu gösterdiler. Başlarında da çok tecrübeli bir teknik adam var" dediği öğrenildi.