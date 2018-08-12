Şenol Güneşten son uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçı öncesi takımla toplantı yaptı
12 Ağustos 2018 Pazar, 15:04:24
Güncelleme: 15:05:39
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Şenol Güneş'ten son uyarı!
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Süper Lig'de yeni sezonu bugün evinde Akhisarspor'la oynayacağı maçla açacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına son uyarılarını yaptı.
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Şenol Güneş'ten son uyarı!
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LASK Linz maçındaki hataların tekrarlanmamasını isteyen Güneş, Vodafone Park'taki kötü zemine rağmen sezona galibiyetle başlamaları gerektiğini dile getirdi.
Şenol Güneş'ten son uyarı!
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Deneyimli teknik adamın, "Zeminin bozuk olması performansımızı olumsuz etkiliyor. Lask Linz maçında bunu net şekilde gördük. Akhisar en az geçen sezonki kadar güçlü bir ekip. Süper Kupa maçında bunu gösterdiler. Başlarında da çok tecrübeli bir teknik adam var" dediği öğrenildi.
Şenol Güneş'ten son uyarı!
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Beşiktaş dün akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Şenol Güneş'ten son uyarı!
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Stoperde Pepe-Necip ikilisini deneyen Şenol Güneş'in hücumda yine Cyle Larin'e forma vermesi bekleniyor. (Milliyet)