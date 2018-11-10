Şenol Güneşin yeni forveti belli oldu!

Milli araya moralli girmek isteyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Siyah beyazlı takımın hocası Şenol Güneş'in ilk 11'de bazı sürpriz isimlere yer vermesi bekleniyor.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:28:50
Güncelleme: 18:31:03
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İstediği sonuçları bir türlü alamayan ve Avrupa'da da Genk deplasmanında galibiyeti son 3 dakikada kaçıran Beşiktaş, Süper ligin 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.
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Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yaparken, Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak.
Siyah beyazlılar son derece istikrarsız bir tablo çizdikleri sezonda milli maç arasına galibiyetle girerek moral depolamak amacında.
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Genk karşısında 87. dakikaya kadar maçı önde götüren ancak bu dakikada yediği golle beraberliğe razı olan Beşiktaş'ta genel sorunun yine gol sıkıntısı olduğu görülüyor.
1-0 kaybedilen M.Başakşehirspor ve berabere kalınan Genk karşılaşmalarında 10'a yakın pozisyonu gole çevirmeyen santrforlar Şenol Güneş'in bu sezonki en büyük sıkıntısı durumunda.