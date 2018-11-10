Şenol Güneşin yeni forveti belli oldu!

DORUKHAN VE TOLGA ZENGİN 2. ŞANSI BULACAK MI?



Genk karşısında 87. dakikaya kadar maçı önde götüren ancak bu dakikada yediği golle beraberliğe razı olan Beşiktaş'ta genel sorunun yine gol sıkıntısı olduğu görülüyor.