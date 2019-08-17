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Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri
Son dakika transfer bombası... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki futbolcular için ortaya atılan transfer iddialarına da bir yenisi eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Beşiktaş'tan Türk yıldızı kadrosuna katıyor... İtalyan ekibinin, oyuncu için girişimlere başlayabileceği belirtildi.
17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
Güncelleme: 17.08.2019 13:30
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Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken son dakika gelişmesi yaşandı...
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Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve son olarak Mert Çetin'i transfer eden Roma, 3. Türk transferi için kolları sıvadı.
Gündeme bomba gibi düşen bu transfer için Roma'nın kesenin ağzını açacağı da gelen bilgiler arasında...
Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedilirken Beşiktaş, gelecek teklife göre oyuncuyu elden çıkaracak.