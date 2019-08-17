Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer bombası... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki futbolcular için ortaya atılan transfer iddialarına da bir yenisi eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Beşiktaş'tan Türk yıldızı kadrosuna katıyor... İtalyan ekibinin, oyuncu için girişimlere başlayabileceği belirtildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28 Güncelleme: 17.08.2019 13:30
Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken son dakika gelişmesi yaşandı...

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Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve son olarak Mert Çetin'i transfer eden Roma, 3. Türk transferi için kolları sıvadı.

Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Gündeme bomba gibi düşen bu transfer için Roma'nın kesenin ağzını açacağı da gelen bilgiler arasında...

Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedilirken Beşiktaş, gelecek teklife göre oyuncuyu elden çıkaracak.

Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Ayrıntılar ve transfere dair bilgiler şöyle;

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