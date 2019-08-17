Roma'da bombalar peş peşe! 3. Türk Beşiktaş'tan... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer bombası... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki futbolcular için ortaya atılan transfer iddialarına da bir yenisi eklendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Beşiktaş'tan Türk yıldızı kadrosuna katıyor... İtalyan ekibinin, oyuncu için girişimlere başlayabileceği belirtildi.