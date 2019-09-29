Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-Mavili ekip, Siyah-Beyazlılar'ı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesinde Abdullah Avcı istifa sesleri yükselirken, spor yorumcularından da Beşiktaş için flaş yorumlar geldi.