Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-Mavili ekip, Siyah-Beyazlılar'ı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesinde Abdullah Avcı istifa sesleri yükselirken, spor yorumcularından da Beşiktaş için flaş yorumlar geldi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:36 Güncelleme: 29.09.2019 22:36
Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor'un gollerini 31. dakikada kendi kalesine Dorukhan Toköz, 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme attı.

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Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Maç sonunda Trabzonspor puanını 9 yaparken 7. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Mücadele sonrası sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri yükselirken ünlü spor yorumcuları da Beşiktaş'ın oyunu ve Abdullah Avcı için yorumlar geldi.

Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI...

Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Daha önce Beşiktaş forması giymiş, Siyah-Beyazlılar'ın efsanelerinden Nihat Kahveci maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

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