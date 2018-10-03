Ricardo Quaresmanın evini su bastı! - Galeri - Fotomaç
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Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Acarkent'teki evini su bastı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 10:24:11
Güncelleme: 11:23:03
Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
Durumu idman sonrası eve döndüğünde fark eden tecrübeli futbolcu, kulüp yetkililerinden yardım istedi.
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Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
Villanın neredeyse kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle kulüp, Quaresma ve ailesine başka bir ev tahsis etti.
Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
Beşiktaş formasıyla son haftalarda sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatan Ricardo Quaresma, dün büyük bir şok yaşadı.
Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle oynayacakları karşılaşma için soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde alan Portekizli futbolcunun Acarkent'teki evini su bastığı ortaya çıktı.
Ricardo Quaresma'nın evini su bastı!
Eşi ve çocuklarının da evde olmaması sebebiyle durumu idmandan dönünce fark eden tecrübeli oyuncunun, konuyla ilgili olarak kulüp yetkililerinden yardım istediği bildirildi.