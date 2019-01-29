Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı... - Fotomaç
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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...
Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor... Siyah beyazlılarda transferden çok ayrılık rüzgarları sert esmeye devam ediyor...
29 Ocak 2019 Salı, 11:46:44
Güncelleme: 12:18:26
Beşiktaş'ta transfer dönemi değil ayrılık dönemi ön plana çıktı. Siyah beyazlılar kadroya takviye çalışmalarını sürdürürken ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayyer Oktay'ı katan Beşiktaş'ta Pepe, Babel'in ardından son olarak Vagner Love ile yollar ayrılmıştı.
Quaresma'nın da artık tesislerde vedalaşmasıyla ayrılığı açıklanmıştı. Sıradaki isimler bazında "Kimin sözleşmesi feshedilecek, kimin ayrılığı transferle gerçekleşecek?" sorularının cevabı belli oldu.
İşte Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Vagner Love ve Quaresma'nın ardından takımdan ayrılması beklenen isimlerin listesi:
TOLGAY ARSLAN
Kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın ayrılması an meselesi...