Quaresma Beşiktaşa veda ediyor - Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Quaresma Beşiktaş'a veda ediyor

Ülkesine dönmek isteyen Quaresma, dün Serdal Adalı ile masaya oturdu. Yıldız oyuncu, kalması için yapılan yeni teklifi kabul etmedi.

29 Ocak 2019 Salı, 08:33:13 Güncelleme: 08:34:10
Quaresma Beşiktaşa veda ediyor

Ve Beşiktaş'ta beklenen son gerçekleşti... Takımın yıldız ismi Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Quaresma Beşiktaşa veda ediyor

Bir süre önce yönetime, ülkesine dönmek istediğini bildiren Portekizli yıldız ile dün ikici başkan Serdal Adalı masaya oturdu.

Quaresma Beşiktaşa veda ediyor

Toplantıda Adalı'nın 35 yaşındaki kanat oyuncusuna sezon sonuna kadar takımda kalması için yeni bir teklif yaptığı ancak Q7'nin bunu kabul etmediği bildirildi.

Quaresma Beşiktaşa veda ediyor

PORTO'YA GİDİYOR
Oyuncuya önerilen yeni teklifle ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, sözleşmenin feshi için Quaresma'nın alacaklarının ne kadarını bırakacağı konusunda pazarlıklar yapıldığı kaydedildi.

Quaresma Beşiktaşa veda ediyor

Portekizlinin alacakları üzerine bugün kesin olarak anlaşması bekleniyor. Tecrübeli kanat oyuncusu birkaç gün içinde İstanbul'dan ayrılıp yeni takımı Porto'ya imza atacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN