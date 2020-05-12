Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
SON DAKİKA
Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...
Ekonomik krizde olan Porto, Aboubakar'ı uygun bir bedelle satmaya yanaşırsa Beşiktaş eski yıldızı için harekete geçecek. Golcü oyuncunun geri dönüşe sıcak bakması da avantaja çevrilecek.
Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar aşkı bitmiyor. Siyah-beyazlılar iki sezon önce takımda kiralık oynayan ve yüksek maliyeti sebebiyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcü için pusuya yatmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın kulübü Porto'nun ekonomik krizde olmasını avantaja çevirmek istiyor.
ÖNCELİK DÜŞÜK MALİYET
Beşiktaş, Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis istemesi durumunda harekete geçecek.
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Aboubakar'dan da Beşiktaş 2.9 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyecek.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
Son iki sezonda sakatlıklar sebebiyle bir türlü yüzü gülmeyen Aboubakar, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.