Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

Ekonomik krizde olan Porto, Aboubakar'ı uygun bir bedelle satmaya yanaşırsa Beşiktaş eski yıldızı için harekete geçecek. Golcü oyuncunun geri dönüşe sıcak bakması da avantaja çevrilecek.

12 Mayıs 2020 Salı 06:40
Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar aşkı bitmiyor. Siyah-beyazlılar iki sezon önce takımda kiralık oynayan ve yüksek maliyeti sebebiyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcü için pusuya yatmış durumda.

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Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın kulübü Porto'nun ekonomik krizde olmasını avantaja çevirmek istiyor.

Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

ÖNCELİK DÜŞÜK MALİYET
Beşiktaş, Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis istemesi durumunda harekete geçecek.

Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Aboubakar'dan da Beşiktaş 2.9 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyecek.

Porto'nun batması Beşiktaş'a yaradı! Aboubakar...

YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
Son iki sezonda sakatlıklar sebebiyle bir türlü yüzü gülmeyen Aboubakar, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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