Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Pepe'nin yeni durağı belli oldu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 17:24:14
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Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.
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35 yaşındaki Pepe ile yıllık 5 milyon euro'luk garanti ücret üzerinden anlaşan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya veda ederek bir anlamda sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 2.5 milyon euro'dan da tasarruf etmiş oldu.
Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, ancak lige şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.
İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA!
Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.
Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.