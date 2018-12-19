Pepenin yeni takımı belli oldu! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Pepe'nin yeni durağı belli oldu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 17:24:14
Pepenin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.

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Pepenin yeni takımı belli oldu!

35 yaşındaki Pepe ile yıllık 5 milyon euro'luk garanti ücret üzerinden anlaşan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya veda ederek bir anlamda sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 2.5 milyon euro'dan da tasarruf etmiş oldu.

Pepenin yeni takımı belli oldu!

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, ancak lige şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

Pepenin yeni takımı belli oldu!

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

Pepenin yeni takımı belli oldu!

Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.

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