Pepe için karar verildi - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Pepe için karar verildi

    Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran Portekizli futbolcu Pepe'nin Beşiktaş'taki geleceği belli oldu.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 11:11:45
    Pepe için karar verildi

    Geçtiğimiz sezon başında hem İngiltere'den hem de Arap takımlarından teklifler alan Pepe'nin devre arasında gitme ihtimali ortaya çıktı.

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    Pepe için karar verildi

    Akşam'ın haberine göre; ocak ayında oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak olan Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitimine 6 ay kala hem bonservis geliri elde etmek hem de futbolcunun 4 milyon 750 bin euroluk yıllık ücretinin yarısından kurtulmak istiyor.

    Pepe için karar verildi

    Suudi Arabistan ekipleri, Pepe ile yakından ilgileniyor. 35 yaşındaki stoper bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

    Pepe için karar verildi

    Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkisinde sadece Vida ve Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.

    Pepe için karar verildi

    Siyah-Beyazlı yönetim, bu karar için Şenol Güneş'in raporunu bekliyor.

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