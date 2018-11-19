Pepe için karar verildi

Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran Portekizli futbolcu Pepe'nin Beşiktaş'taki geleceği belli oldu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 11:11:45
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Geçtiğimiz sezon başında hem İngiltere'den hem de Arap takımlarından teklifler alan Pepe'nin devre arasında gitme ihtimali ortaya çıktı.
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Akşam'ın haberine göre; ocak ayında oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak olan Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitimine 6 ay kala hem bonservis geliri elde etmek hem de futbolcunun 4 milyon 750 bin euroluk yıllık ücretinin yarısından kurtulmak istiyor.
Suudi Arabistan ekipleri, Pepe ile yakından ilgileniyor. 35 yaşındaki stoper bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkisinde sadece Vida ve Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.
Siyah-Beyazlı yönetim, bu karar için Şenol Güneş'in raporunu bekliyor.