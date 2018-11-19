Pepe için karar verildi

Akşam'ın haberine göre; ocak ayında oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak olan Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitimine 6 ay kala hem bonservis geliri elde etmek hem de futbolcunun 4 milyon 750 bin euroluk yıllık ücretinin yarısından kurtulmak istiyor.