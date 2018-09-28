Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı! - Galeri - Fotomaç
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Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Pepe, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini gölgede bıraktı
28 Eylül 2018 Cuma, 12:10:41
Güncelleme: 12:14:57
Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.
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Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor.
Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı.
Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi.
Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
Pepe'nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle: