Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Pepe, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini gölgede bıraktı
    28 Eylül 2018 Cuma, 12:10:41 Güncelleme: 12:14:57
    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
    • 1
    • 16
    Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı!

    Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
    • 2
    • 16
    Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı!

    Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor.

    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
    • 3
    • 16
    Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı!

    35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı.

    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
    • 4
    • 16
    Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı!

    Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

    Pepe, Ayew ve Slimani'yi solladı!
    • 5
    • 16
    Pepe, Ayew ve Slimaniyi solladı!

    Pepe'nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle:

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN