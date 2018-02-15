Önce Bayern, sonra final!
BONSERVİSİNE SEZON SONU BAKARIZ
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, ligin ikinci yarısına harika bir giriş yapan Talisca'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Beşiktaş tesislerinde aile ortamı var. Talisca burada çok mutlu. Bonservisini alıp almayacağımıza yıl sonunda bakacağız, yeni bir dönem o dönemde değerlendirilir!.."
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