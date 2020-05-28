Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

Devre arasında Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup, corona virüsü nedeniyle Hollanda Ligi iptal olunca siyah-beyazlı kulübe geri dönmüştü. Bu gelişmenin ardından Feyenoord teknik ekibinde yer alan Robin Van Persie'nin devreye girdiği ve Hollanda ekibi ile Beşiktaş arasında yarış başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:44 Güncelleme: 28.05.2020 06:44
Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da ligler iptal edildiği için gelecek ay Türkiye'ye dönecek ve siyah-beyazlı takımla çalışmalara katılacak.

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Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

27 yaşındaki futbolcunun geleceği de İstanbul'a dönüşünün ardından şekillenecek. Yönetimin indirim için masaya oturacağı milli futbolcuyla teknik direktör Sergen Yalçın da bir görüşme yaparak, "Bizimle kal. Bu takım ve planlarım için önemlisin" diyecek.

Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

Sabah'ın haberine göre; Feyenoord ise Oğuzhan'ı yeni sezonda da kiralamak istiyor. Futbolcuyu ikna etme görevi ise Robin van Persie'ye verildi.

Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

Oğuzhan Hollanda Ligi'nde sadece 2 maça çıktı. 73 dakika sahada kalırken bir gol attı.

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