Oğuzhan Özyakup yarışı! Beşiktaş ve Feyenoord...

27 yaşındaki futbolcunun geleceği de İstanbul'a dönüşünün ardından şekillenecek. Yönetimin indirim için masaya oturacağı milli futbolcuyla teknik direktör Sergen Yalçın da bir görüşme yaparak, "Bizimle kal. Bu takım ve planlarım için önemlisin" diyecek.