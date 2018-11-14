Oğuzhan Özyakup sıfırı tüketti

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Özyakup; bu sezon forma giydiği maçlarda şut, isabetli şut, kilit pas gibi değerlerde hiçbir varlık gösteremedi. Sadece hücumda değil, oyunun savunma yönünde de yoktu.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:37:23
Güncelleme: 09:40:08
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Oğuzhan Özyakup'un bu sezon Süper Lig'de 'SIFIR'da kalan değerleri maç maç şöyle:
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SİVAS: Şut atamadı, kilit pas veremedi. Top çalma, dripling ve pas arasında 1 değerini göremedi. Pas hatası ise Sivas tarafından golle cezalandırıldı.
RİZE: Kaleye isabetli şutu olmadı. Dripling denemesinde bulunmadı. 1 kez bile geriye koşu yapmayarak defansif açıdan da sınıfta kaldı.
GÖZTEPE: Ne driplingi ne de rakip atağı uzaklaştırma hamlesi vardı. Hiç top çalamadı.
KONYA: Performansı Göztepe maçıyla bire bir aynıydı.