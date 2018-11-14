Oğuzhan Özyakup sıfırı tüketti

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Özyakup; bu sezon forma giydiği maçlarda şut, isabetli şut, kilit pas gibi değerlerde hiçbir varlık gösteremedi. Sadece hücumda değil, oyunun savunma yönünde de yoktu.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:37:23 Güncelleme: 09:40:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





