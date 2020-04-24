N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Beşiktaş'ın transferde anlaşma sağladığı öne sürülen Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki futbolcunun bu hareketi Beşiktaş taraftarında şok etkisi yaratırken, akıllarda soru işareti kaldı.

24 Nisan 2020 Cuma 18:05
N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı öne sürülen Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, siyah beyazlıları şoke edecek bir ifade kullandı.

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N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Daha önce Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Nsakala, bu paylaşımın ardından kafaları karıştıran bir transfer açıklamasında bulundu.

N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı belirtilmişti.

N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Siyah-Beyazlılar'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ve tcrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti.

N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...

Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

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