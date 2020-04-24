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N'Sakala Beşiktaş'ı şoke etti! Her şey bitti derken bu hamle...
Beşiktaş'ın transferde anlaşma sağladığı öne sürülen Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki futbolcunun bu hareketi Beşiktaş taraftarında şok etkisi yaratırken, akıllarda soru işareti kaldı.
24 Nisan 2020 Cuma 18:05
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı öne sürülen Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, siyah beyazlıları şoke edecek bir ifade kullandı.
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Daha önce Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Nsakala, bu paylaşımın ardından kafaları karıştıran bir transfer açıklamasında bulundu.
Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı belirtilmişti.
Siyah-Beyazlılar'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ve tcrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti.
Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.