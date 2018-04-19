Negredo: "Kupa da şampiyonluk da bizim"

"F.Bahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için daha pozitif şeyler olacaktır sahada. Öyle bir maç oynayacağız ki kimin gol attığı, kimin asist yaptığı çok çok önemli değil. Önemli olan maçı kazanıp finale ulaşmak" açıklamasını yaptı.