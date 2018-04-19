Negredo: "Kupa da şampiyonluk da bizim"
Kadıköy'de zor bir maç olacağının altını çizen Negredo, "Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. F.Bahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da zorluk çıkaracaklar tabii ki. Kazanıp finali oynamak istiyoruz. F.Bahçe ile bu sezon 3 maç oynadık. 3 maçta alınabilecek tüm sonuçlar ortaya çıktı. Bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık" dedi
"F.Bahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için daha pozitif şeyler olacaktır sahada. Öyle bir maç oynayacağız ki kimin gol attığı, kimin asist yaptığı çok çok önemli değil. Önemli olan maçı kazanıp finale ulaşmak" açıklamasını yaptı.
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