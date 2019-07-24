Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e! Ancelotti izin verdi

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Stoper arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldızı gündemine almıştı. Juan Jesus ve Vitor Hugo'dan herhangi bir sonuç çıkaramayan Kartal rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de gidişine onay verdiği futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07 Güncelleme: 24.07.2019 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





