Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e! Ancelotti izin verdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e! Ancelotti izin verdi

Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e! Ancelotti izin verdi

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Stoper arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldızı gündemine almıştı. Juan Jesus ve Vitor Hugo'dan herhangi bir sonuç çıkaramayan Kartal rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de gidişine onay verdiği futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07 Güncelleme: 24.07.2019 19:07
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldızla temas halinde.

Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi

Önceliği stoper mevkisine veren Avcı, hazırlık kampında Enzo Roco'nun üstüne titriyor.

Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi

Enzo Roco'yu kazanmaya çalışan deneyimli teknik adam, sol stoper bölgesine takviye yapılmasını istiyor.

Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi
Napoli'nin yıldızı Süper Lig'e doğru! Ancelotti izin verdi

Siyah-beyazlı kurmaylar bir süredir bu bölge için araştırmalarını devam ettiyordu.

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