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Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli zorlu karşılaşma öncesi fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmeleri... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri

Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Siyah-beyazlılar güçlü rakibini yenip liderliğini sürdürmek isterken, sarı-kırmızılılar da Beşiktaş deplasmanından alacağı 3 puan ile çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

İŞTE DENİZLİ'NİN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ:

Sonuç ne olursa olsun iki takım da şampiyonluk iddiasından uzaklaşmayacaktır. Beşiktaş kazanırsa ilk yarının sonu gelmeden küçük bir avantaj elde edecektir diyebilirim...

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