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Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli zorlu karşılaşma öncesi fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmeleri... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri
17 Ocak 2021 Pazar 13:00, Güncelleme 17.01.2021 13:05
Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu