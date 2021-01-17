Mustafa Denizli Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu

İŞTE DENİZLİ'NİN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ:

Sonuç ne olursa olsun iki takım da şampiyonluk iddiasından uzaklaşmayacaktır. Beşiktaş kazanırsa ilk yarının sonu gelmeden küçük bir avantaj elde edecektir diyebilirim...