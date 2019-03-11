Medel-Quaresma kavgası dış basında - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Medel-Quaresma kavgası dış basında

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşete çekti.
11 Mart 2019 Pazartesi 10:43 Güncelleme: 11.03.2019 10:45
Medel-Quaresma kavgası dış basında

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın frikikten attığı golle skoru 2-1'e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı.

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Medel-Quaresma kavgası dış basında

Frikiği kullanmak üzeri topa hareketlenen Ricardo Quaresma'ya, Şilili yıldız Gary Medel tepki gösterdi. Bunun üzerine Quaresma, Medel'e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo Quaresma frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı. Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Medel ve Quaresma arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu. Özellikle Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti.

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