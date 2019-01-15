Marko Pjaca Beşiktaş'a - Fotomaç
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Marko Pjaca Beşiktaş'a
Çizme medyası, Beşiktaş'ın Serie A ekiplerinden Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Marko Pjaca ile ilgilendiği iddia etti.
15 Ocak 2019 Salı 00:42
Güncelleme: 15.01.2019 09:51
Siyah-beyazlı yönetim, Ryan Babel'in yerini doldurmak için düğmeye bastı.
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Hollandalı yıldız için Fulham ile anlaşmaya varan yönetim, ilk olarak Kopenhag'ta forma giyen 24 yaşındaki Viktor Fischer ile temasa geçti.
Oyuncunun menajerinden olumlu yanıt alan Beşiktaşlı yetkililer, Kopenhag kulübüne yaptıkları kiralama teklifine yanıt bekliyor.
Bu arada diğer alternatifleri de değerlendirmeye alan siyah-beyazlıların rotasını İtalya'ya çevirdikleri ortaya çıktı.
Ryan Babel'i Fulham'a kiralık olarak veren Beşiktaş; yerini İtalya'nın Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ancak kulübü Juventus'a geri dönen 23 yaşındaki Marko Pjaca ile dolduracak.