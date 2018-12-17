Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

'Quaresma ve Adriano' iddiası



Beşiktaş'ın ekonomik olarak işleri yoluna koyma adına son zamanlarda elindeki oyuncuları göndermeye başladığına dikkat çekilerek "Alvaro Negredo Al Nasr'a, Fabri Fulham'a, Mitrovic Club Brugge'e, Tosic Guangzhou RF'ye gitti. Ancak bu ayrılıklara karşın kulüpteki problemler devam etti. En son Pepe gitti. Kulüp artık maaşlarını ödeyemezken, Quaresma ve Adriano gibi isimler de ayrılmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullandı.