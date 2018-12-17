Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

Marca'dan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!
'Guti'nin işi gittikçe zorlaşıyor'
Futbolcuların maaşlarındaki ödemelerle ilgili sıkıntılar bulunduğu belirtilerek, bu durumun oyuncularda futbol oynamaya karşı isteksizlik yarattığı vurgusu yapılarak "İlk 11 futbolcuları, paralarını sorduklarında kulüpten karşılık alamadıkları için, oynamamak için sakat numarası yaptı."
'Quaresma ve Adriano' iddiası
Beşiktaş'ın ekonomik olarak işleri yoluna koyma adına son zamanlarda elindeki oyuncuları göndermeye başladığına dikkat çekilerek "Alvaro Negredo Al Nasr'a, Fabri Fulham'a, Mitrovic Club Brugge'e, Tosic Guangzhou RF'ye gitti. Ancak bu ayrılıklara karşın kulüpteki problemler devam etti. En son Pepe gitti. Kulüp artık maaşlarını ödeyemezken, Quaresma ve Adriano gibi isimler de ayrılmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullandı.
Guti'nin uzun dönemli planının Real Madrid teknik direktörü olmak olduğu, bu planın bir parçası olarak Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmaya geldiğinin dile getirildiği yazıda, İspanyol çalıştırıcının, önemli futbolcuların maaşları ödenmediği için takımdan ayrılmaya başladıkları bir sürece denk geldiğinin altı çizildi.