Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası! - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Marca'dan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş, Avrupa basınında geniş yer bulmaya başladı. İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi hazırladığı bir haberde Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak iddialara yer verdi.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:13:57 Güncelleme: 11:25:20
Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

Marca Gazetesi 'Guti'nin Beşiktaş'taki cehennemi' başlığıyla yayınladığı haberinde, kulüpteki mali sıkıntının geldiği boyutları ve neden olduğu gelişmeleri masaya yatırdı.

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Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

'Guti'nin işi gittikçe zorlaşıyor'

Futbolcuların maaşlarındaki ödemelerle ilgili sıkıntılar bulunduğu belirtilerek, bu durumun oyuncularda futbol oynamaya karşı isteksizlik yarattığı vurgusu yapılarak "İlk 11 futbolcuları, paralarını sorduklarında kulüpten karşılık alamadıkları için, oynamamak için sakat numarası yaptı."

Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

Milliyet'in Marca'ya dayandırdığı haberde "Guti, takımı başarıya taşıması için Şenol Güneş'e yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak bu gittikçe daha zor bir iş haline geliyor" denildi.

Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

'Quaresma ve Adriano' iddiası

Beşiktaş'ın ekonomik olarak işleri yoluna koyma adına son zamanlarda elindeki oyuncuları göndermeye başladığına dikkat çekilerek "Alvaro Negredo Al Nasr'a, Fabri Fulham'a, Mitrovic Club Brugge'e, Tosic Guangzhou RF'ye gitti. Ancak bu ayrılıklara karşın kulüpteki problemler devam etti. En son Pepe gitti. Kulüp artık maaşlarını ödeyemezken, Quaresma ve Adriano gibi isimler de ayrılmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullandı.

Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

'Karius'un sözleşmesi sonlandırılmaya çalışıldı'

Siyah-beyazlıların, Liverpool'dan kiralık olarak getirdiği Loris Karius'un sözleşmesini sonlandırmaya yönelik de arayış içinde olduğu savunuldu.

Marcadan çok konuşulacak Beşiktaş iddiası!

Guti'nin uzun dönemli planının Real Madrid teknik direktörü olmak olduğu, bu planın bir parçası olarak Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmaya geldiğinin dile getirildiği yazıda, İspanyol çalıştırıcının, önemli futbolcuların maaşları ödenmediği için takımdan ayrılmaya başladıkları bir sürece denk geldiğinin altı çizildi.

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