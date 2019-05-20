Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek isim için arayışlar sürerken, bir numaralı aday olarak öne çıkan Mircea Lucescu'dan yalanlama geldi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:54 Güncelleme: 20.05.2019 17:20
Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarına açıklık getirdi.

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Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Lucescu, Türkiye'de olmasının nedeninin Galatasaray-Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti;

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

"Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu."

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor Teknik Direktör Okan Buruk ve Tayfun Korkut isimleri öne çıkıyor.

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta taraftarların büyük çoğunluğu Mircea Lucescu ismine karşı çıkarken, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için ciddi bir destek verilmişti.

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması
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