Loris giderse Fabri gelecek - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Loris giderse Fabri gelecek

    Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a giden İspanyol kalecisinden haber bekliyor...
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:25:09 Güncelleme: 23:25:41
    Loris giderse Fabri gelecek

    Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool kulübünü Karius-Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.

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    Loris giderse Fabri gelecek

    Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalecisini yeniden Fabricio'ya teslim etmeyi hedefliyor.

    Loris giderse Fabri gelecek

    Fulham'da son karşılaşmalarda yedek kulübesinde kalan ve yeniden Beşiktaş'a geri önmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek.

    Loris giderse Fabri gelecek

    Heyetin Fulham'lı yetkililerle ön görüşme yapması ve ilk teklifini sunması bekleniyor.

    Loris giderse Fabri gelecek

    SADECE 2 MAÇ OYNADI
    Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maça çıkan Fabricio, Fulham'da ise 2 maçta şans buldu.

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