Loris giderse Fabri gelecek - Galeri - Fotomaç
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Loris giderse Fabri gelecek
Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a giden İspanyol kalecisinden haber bekliyor...
27 Ekim 2018 Cumartesi, 23:25:09
Güncelleme: 23:25:41
Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool kulübünü Karius-Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalecisini yeniden Fabricio'ya teslim etmeyi hedefliyor.
Fulham'da son karşılaşmalarda yedek kulübesinde kalan ve yeniden Beşiktaş'a geri önmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek.
Heyetin Fulham'lı yetkililerle ön görüşme yapması ve ilk teklifini sunması bekleniyor.
SADECE 2 MAÇ OYNADI
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maça çıkan Fabricio, Fulham'da ise 2 maçta şans buldu.